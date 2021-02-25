Son dakika haber: Maltepe'deki çöp yığınlarındaki tıbbi atıklarda koronavirüs uyarısı...

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU İstanbul DHA - MALTEPE'de belediye işçilerinin önceki gün aldığı grev kararının ardından cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöp yığınlarının içindeki tıbbi atık ve maskelerin büyük tehlike oluşturduğunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, "Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde ikinci bir sorun doğuracaktır" dedi.

Maltepe'de DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başladı ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Koronavirüsle mücadele sürerken uzun süre bekletilen çöpler halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Ayrı bir poşete konularak atılması gereken maske ve eldivenler, çöp yığınlarının üzerine gelişigüzel bir şekilde günlerdir bekliyor. Ayrıca mahallelerde bulunan hastanelerin etrafındaki çöp konteynerlerinde de kullanılmış maske, eldiven ve tıbbi atıklar tehlike saçıyor.

"ATIKLARIN AYRI BİR POŞETİN İÇERİSİNE KOYULARAK ATILMASI GEREKİR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, çöplerin toplanmamasının halk sağlığı açısından sorun oluşturduğunu ve önemli bir bulaş kaynağı olduğunu belirtti .Balkan, "Çöplerin toplanamaması evsel atık dahil olması dahil, hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılamaması halk sağlığı açısından bir sorun. Bunun içerisinde tıbbı amaçla kullanılan malzemeler varsa kontrolsüz bir şekilde atılması ikinci bir sorun teşkil ediyor. Önemli bir bulaş kaynağı olarak görülmeli. Atıkların ilk oluştuğu yerde düzgün bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Atıkların ayrı bir poşetin içerisine koyularak atılması gerekir" dedi.

"KORONAVİRÜS YAYILIMINDA BİR KAYNAK OLUŞTURABİLİR"Koronavirüs salgını sürecinde hem evsel atıkların, hem tıbbı atıkların toplanmasının geciktirilmemesi gerektiğini dile getiren Dr. İlker İnanç Balkan, "Atıkların açık alanda uzun süre bekletilmesi, yeterine iyi poşetlenmeden kapalı kutulara koyulmadan bu şekilde kalması çok ciddi ve boyutlu sorunlara yol açabilir. Sadece tıbbı atıklar değil, bütün atıkların hızlı bir şekilde uygun bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. İçerisinde bir de tıbbı atık olarak değerlendirdiğimiz malzemeler varsa bu ikinci bir risk oluşturuyor. Kirli nesnelerle bulaşan diğer enfeksiyonların yanı sıra bu durum koronavirüs yayılımında da bir kaynak oluşturabilir. Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde, atıkların uzaklaştırılmasının geciktirilmesi ikinci bir sorun doğuracaktır" diye konuştu

"KAÇACAK HİÇBİR YERİMİZ KALMADI"Mahalle sakinleri de durumdan rahatsız. Bir mahalle sakini, "İçimiz gidiyor, pandemi, maskeler, eldivenler. Hastane önü. Nereden yürüyeceğiz, nereye adım adım atacağız. Kaçacak hiçbir yerimiz kalmadı" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Hepimizin sağlığı için çok önemli. Bir tek burası değil Altayçeşme olduğu gibi rezillik içinde" diye konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı