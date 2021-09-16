MALTEPE'DE SEDANUR'UN ÖLÜMÜ; ŞÜPHELİ UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAKTAN TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şişli'de dün gözaltına alınan Yazıcı'nın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. Şüpheli Yazıcı'nın, Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin ise henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi. Yazıcı'nın, Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de bir rezidans odasında Sedanur Şen, 9 Eylül günü ölü bulunmuştu. Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı ise savcılık ifadesinin ardından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlik de adli kontrol şartıyla şüpheli Yazıcı'yı serbest bırakmıştı. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri