Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA