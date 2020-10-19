Motosikletli iki şahsın, müteahhide silahlı saldırıda bulunduğu anlar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motosikletli iki şahsın, müteahhide silahlı saldırıda bulunduğu anlar kameraya yansıdı

19.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:42

Maltepe'de motosikletli iki şahıs, bir müteahhide park halindeki aracında silahla saldırdı. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan müteahhit hastaneye kaldırıldı. Müteahhidin vurulduktan sonra yaralı halde kaldırımda yürüdüğü ve oğlunun babasına gömleğini çıkararak müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinin Yalı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, motosikletli iki şahıs, müteahhitlik yapan 62 yaşındaki Aytekin Meral'in evinin önüne geldi. Şahıslar, evinin önünde park halinde bulunan aracına binen Meral'i gözetlemek amacıyla sokak üzerinde ilerledi. Saldırgan şahıslar daha sonra aracının içerisinde bulunan Meral'e silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği şahıs yaralanırken, saldırganlar hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan Aytekin Meral'in oğlu ise babasına yardıma koştu. Genç, gömleğini çıkararak yaralı babasına sokak ortasında pansuman yapmaya çalıştı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

OĞLU YARALI BABASINA MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan, motosikletli şahısların gözetlemek için sokakta ilerlediği anlar ile kurşunların hedefi olan kişinin yaralı halde aracından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun yaralı babasına gömleğini çıkararak müdahale ettiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikletli iki şahsın, müteahhide silahlı saldırıda bulunduğu anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kavgaya köpekler de karıştı, o anlar kameraya yansıdı
Kavgaya köpekler de karıştı, o anlar kameraya yansıdı
Yoğun yağmur nedeniyle yol çalışmasını göremeyen vatandaşın çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı
Yoğun yağmur nedeniyle yol çalışmasını göremeyen vatandaşın çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı
Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı
Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Sinan Akçıl Didem Soydan Yasmin Erbil
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Fransa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosikletli iki şahsın, müteahhide silahlı saldırıda bulunduğu anlar kameraya yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 20:52:15. #1.15#
title