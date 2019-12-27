Maltepe'de kültür merkezi grafiti ile renklendi
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Maltepe'de kültür merkezi grafiti ile renklendi

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin otopark duvarı, barok dönemine ait iki eserin grafiti çalışmasıyla renklendi.

27.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:52
Maltepe'de kültür merkezi grafiti ile renklendi

'ne bağlı Prof. Dr. Kültür Merkezi'nin otopark duvarı, barok dönemine ait iki eserin grafiti çalışmasıyla renklendi. 15.1 metreye, 4.43 metrelik duvara Mr. Besk tarafından yapılan ve sprey boya kullanılan çalışmada, barok dönemine ait Artemisia Gentileschi'nin "Woman Playinga Lute" ve Judith Leyster'in "Boy Playing the Flute" adlı eserleri grafiti olarak çizildi. Rengarenk duvar, kültür merkezine gelen ziyaretçiler tarafından da beğeni ile karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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