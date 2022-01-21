Son dakika haberi | MALTEPE'DE KAYMAKAM VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ÇOCUKLARINA KARNELERİNİ VERDİ - Haberler
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Son dakika haberi | MALTEPE'DE KAYMAKAM VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ÇOCUKLARINA KARNELERİNİ VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MALTEPE'de İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, şehit çocuklarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin karne ve hediyelerini verdi.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, şehit çocuklarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin karne ve hediyelerini verdi.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle bugün, 3 şehit ailesi çocuğuna karne ve hediyelerini verdi. Okuldaki diğer öğrencilere de karnelerini dağıttı.

Son dakika haberi | MALTEPE'DE KAYMAKAM VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ÇOCUKLARINA KARNELERİNİ VERDİ

Son dakika haberi | MALTEPE'DE KAYMAKAM VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ÇOCUKLARINA KARNELERİNİ VERDİ

Son dakika haberi | MALTEPE'DE KAYMAKAM VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ÇOCUKLARINA KARNELERİNİ VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahri Tiryaki, Hisarcık, Maltepe, Şehit, Güncel, Haber

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