Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek - Haberler
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Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

Maltepe Belediyesi, kar yağışının başladığı günden bu yana 2 bin kişiye sıcak yemek verdi ve 80 kişiye erzak desteğinde bulundu.

Maltepe Belediyesi, kar yağışının başladığı günden bu yana 2 bin kişiye sıcak yemek verdi ve 80 kişiye erzak desteğinde bulundu. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplere diğer müdürlükler de destek verdi ve ihtiyaç sahibi vatandaşları bu zor günlerinde yalnız bırakmadı.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kar yağışının başladığı pazartesi gününden itibaren 2 bin kişiye evlerine giderek sıcak yemek desteğinde bulundu. Başvuruları bulunan ihtiyaç sahibi 80 kişiye erzak paketi de dağıtan belediye ekiplerine bu zorlu süreçte kendi araçlarının yanı sıra Zabıta Müdürlüğü 3 araç ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı arama-kurtarma birimi ekipleri 1 araçla destek verdi. - İSTANBUL

Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

Maltepe'de ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye sıcak yemek

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi, Tragger, kar, Yerel, Haber

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