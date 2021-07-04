Maltepe'de aşırı süratli motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı
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Maltepe'de aşırı süratli motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı

Maltepe'de aşırı süratli motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi - Haberler | Güncel

MALTEPE'de süratli ilerlediği iddia edilen motosikletli, devriye görevindeki bekçiye çarptı.

MALTEPE'de süratli ilerlediği iddia edilen  motosikletli, devriye görevindeki bekçiye çarptı. Kazada metrelerce ileri fırlayan bekçi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devriye atan iki bekçiden Cem Morkoç'a aşırı süratle ilerleyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri uçan Morkoç yaralandı. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsü ise durmayarak kaçmaya başladı. Kaçan plakasız motosikleti kovalayan diğer bekçi, meslektaşlarına haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan bekçi Morkoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçi Morkoç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan motosikletteki Emrecan D. ve Rüzgar A. polis ve bekçiler tarafından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emrecan D. ve Rüzgar A.  nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Emrecan D. ve Rüzgar A.'ya adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki bekçinin cadde üzerinde ilerlediği görülüyor. Bekçilerin arkasından aşırı süratli gelen motosiklet, bekçilerden birisine çarptığı ve bekçinin metrelerce ileri fırladığı görülüyor. Motosiklettekiler kaza sonrası kaçmaya çalışırken diğer bekçi ise arkalarından kovalıyor. 

(Fotoğraf)


Maltepe'de aşırı süratli motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı
Maltepe'de aşırı süratli motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı
Maltepe'de aşırı süratli motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı
Maltepe'de aşırı süratli motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi

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