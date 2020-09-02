MALTEPE'DE 300 BİN LİRALIK KURUYEMİŞ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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MALTEPE'DE 300 BİN LİRALIK KURUYEMİŞ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Maltepe'de önceki gün kuruyemiş deposuna giren yüzleri maskeli 3 kişi içerideki 300 bin liralık kuruyemiş paketlerini alarak kayıplara karıştı.

02.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:24

Maltepe'de önceki gün kuruyemiş deposuna giren yüzleri maskeli 3 kişi içerideki 300 bin liralık kuruyemiş paketlerini alarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş deposuna meydana geldi. Kuruyemiş deposuna panelvan araç ile gelen şüpheliler 2 ton kuruyemiş paketlerini alarak araca yükledi. 300 bin liralık kuruyemişi çalan 3 kişi olaydan sonra kayıplara karışırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi Dede Kalkan 'Önceki sabah dükkanımıza geldik. Kapılarımızı kırmışlar. Hırsızlar arka kapıdan girmişler. Bu gece o kapıyı bir şekilde kapatmaya çalıştık. Tam burada ihracat ve iç piyasaya hazırladığımız antepfıstığı içleri vardı. Yaklaşık bir buçuk tona yakın ürünleri alıp götürmüşler. Hazır paketlerimiz ve kuruyermişlerimizi tamamını götürmüşler. Gündüz gözü sabah yediden sonra hırsızlık gerçekleşmiş hem etrafta güvenlik kameraları kayıtları sabit ve eşkalleri belirli olmasına rağmen henüz bir gelişme olmadı. İnşallah emniyet güçlerimiz en kısa sürede olayı açığa kavuşturacaktır dedi.

Görünüt Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kuruyemiş deposuna gelen panalven araç

-Araçtan inenler dükkana girmesi

-Kuruyemiş paketlerini arabaya taşınması

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Kuruyemiş deposundan detaylar

-Kuruyemişten detay

-Paketlerin bulunduğu yerden detay

-Dükkan sahibi ile röp.

MALTEPE'DE 300 BİN LİRALIK KURUYEMİŞ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: DHA

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