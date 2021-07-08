Son dakika gündem: MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI YAN BAKMA KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA
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Son dakika gündem: MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI YAN BAKMA KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MALTEPE'de bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması kavgaya dönüşürken, silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi silahla olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

MALTEPE'de bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması kavgaya dönüşürken, silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi silahla olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçen Pazar 23.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranın önünde karşılaşan alkollü iki grup arasında yan bakma tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp etmeye başladı. Bir süre sonra Şahin G. elindeki silahla havaya ateş etti. Bu sırada Olcay Ş. ise Burak Karabacak'a ateş ederek yaralanmasına yol açtı.

Onur Demircan olay sırasında darp sonucu hafif yaralanırken, çevrede bulunan elektrikli scooter ile hastaneye gitmek isteyen Ali Demircan'a ise caddeden geçen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Burak Karabacak ve otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ali Demircan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maltepe Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kavgaya karışan Olcay Ş., Şahin G., Ahmetcan V., Mehmetcan K., Sezer A.,Umut Muhammet B. ve Tuğrul G. gözaltına alındı. Öte yandan kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika gündem: MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI YAN BAKMA KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika gündem: MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI YAN BAKMA KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika gündem: MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI YAN BAKMA KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika gündem: MALTEPE'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI YAN BAKMA KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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