Maltepe Cezaevi'nde korona virüs önlemleri sıklaştırıldı
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Maltepe Cezaevi'nde korona virüs önlemleri sıklaştırıldı

Maltepe Cezaevi'nde korona virüse karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

07.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:58
Maltepe Cezaevi'nde korona virüs önlemleri sıklaştırıldı

Maltepe Cezaevi'nde korona virüse karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni çalışma düzeni ile vardiya sistemine geçen cezaevi personelleri, çalıştığı süre içinde 14 gün boyunca bir yatakhanede izole ediliyor. Maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilen personeller, yemekhane ve diğer alanlarda sosyal mesafe kuralına özen gösteriyor. Öte yandan, kuruma kabul edilen mahkumlar ise ilk 14 gün karantinada kalıyor.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde korona virüse karşı alınan tedbirler yoğunlaştırıldı. 5 adet Ceza İnfaz Kurumu ve 10 bin 341 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde korona virüse karşı çeşitli önlemler alınıyor.

7 milyon metrekarelik alan dezenfekte ediliyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla alınan önlemler kapsamında, 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alan düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Hükümlü ve tutuklular teması en aza indirecek şekilde odalarında izole ediliyorlar. Zorunlu haller dışında oda değişikliği yapılmıyor ve farklı odalarda bulunan hükümlü ile tutukluların birbirleriyle karşılaşmamalarına özen gösteriliyor.

Mahkumlar ilk 14 gün karantinada kalıyor

Kuruma kabul edilen ve sağlık raporu aldırılan her mahkum 14 gün süreyle karantina odalarına alınıyor ve burada sağlık durumları takip ediliyor. 14 günlük süre sonunda klinik semptomlar göstermeyen mahkumlar, karantina odalarından alınırken, herhangi bir hastalık belirtisi gösteren hükümlü ve tutuklular ise hastaneye sevk ediliyor.

Görüşler ertelendi

Alınan tedbirler kapsamında, avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün ziyaretçi görüşleri ertelenirken, hükümlü ve tutuklu odaları başta olmak üzere tüm hizmet alanları ile mahkumların nakil araçları ile personel servis araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

'Termal kameralı' önlem

Cezaevi'ne giren tüm personel ve ziyaretçiler, girişte kurulan termal kamera geçiş alanından geçerek içeriye girebiliyor. Ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri kontrol edilen personeller, maske ve eldiven takarak giriş yapabiliyor.

Yemekhanede de sosyal mesafe kuralına uyuluyor

Hiçbir korona virüs vak'asının ortaya çıkmadığı Maltepe Cezaevi'nde alınan önlemler kapsamında 1 Nisan 2020 tarihinde oluşturulan yeni çalışma düzeni ile vardiya sistemine geçen personeller, ceza infaz kurumunda çalıştığı sürece 14 gün boyunca bir yatakhanede izole ediliyor. Yemekhanelerde de sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor. Eldiven takarak yemekhaneye giren personeller, belli aralıklarla sıraya girerek yemeklerini yiyebiliyor. Yine alınan tedbirler kapsamında ceza infaz kurumunda çalışan tüm personeller, zorunlu olarak maske ve eldiven takarak korona virüse karşı korunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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