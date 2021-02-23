Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı
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Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı

23.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:04

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti. Geçtiğimiz hafta da Kadıköy Belediyesi işçileri greve gitmişti.

Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.

Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.

GREV KARARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BELEDİYEYE ASILMIŞTI

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.

KADIKÖY'DE GREV ANLAŞMAYLA BİTMİŞTİ

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermişti.

Kadıköy Belediyesi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir. İmzalanan sözleşmeyle, Kadıköy Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı
Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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