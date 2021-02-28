Belediye işçilerle anlaştı! Maltepe'yi çöp dağlarına çeviren grev sona erdi

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İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev başlamış, toplanmayan çöplerden dolayı ilçedeki vatandaşlar oldukça zor durumda kalmıştı. Günlerdir devam eden grevle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler 23 Şubat'ta grev kararı almıştı. Belediye binası önünde toplanan işçiler, 'Bu İş Yerinde Grev Var' yazılı pankartı bina girişine asmış, günlerce toplanmayan çöpler çevre halkına zor anlar yaşatmıştı.

"HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Maltepe halkını günlerdir mağdur eden grevle ilgili olarak açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıç, "Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İLÇE ÇÖPLER ALTINDA KALMIŞTI

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, sokaklarda, toplanmayan çöpler birikmeye başlamıştı. Birçok mahallede çöpler konteynerlerden taşarak yollara saçılmış, bu nedenle de ilçe sakinleri çok zor durumda kalmıştı. Konteyner kenarlarında biriken çöpler ise, salgınla boğuştuğumuz şu günlerde toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline dönüştü.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Başta Bağdat Caddesi ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyordu. İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Halk sağlığı için çöpleri topluyoruz" denilmişti.

İşte çöp yığınlarıyla dolu ilçeden görüntüler:



