Ben Saksı Değilim yemeği nasıl yapılır? Malt unu nedir? 9 Ocak 2022 Somer Şefin tabağı Ben Saksı Değilim tarifi, malzemeleri ve püf noktası
Masterchef yemekleri çok araştırılırken bugün ilginç bir tabağa imza atıldı. İzleyiciler Malt unu nedir? Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? 9 Ocak 2022 Somer Şefin tabağı Ben Saksı Değilim tarifi, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularına yanıt aradı.
Malt unu nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Somer Şefin özel tarifleri arasında yer alan Ben Saksı Değilim oldukça zorlu ve teknik bir yemektir.Zorlu tarifi denemek isteyen birçok kişi, bu teknik yemeğin nasıl yapılacağını internet üzerinden sorguluyor.
Kavrulmuş malt unu, Türk Gıda Kodeksi'nde de ekmek katkı maddesi olarak kullanımına izin verilen doğal bir katkı maddesidir. Kavrulmuş malt unu, malt ekstraktı ve bira maltı olarak da bilinir. Unlarda enzim aktivitesini düzeltmek amacıyla, bakteriyel alfa amilaz enzim preparatları ile malt unu ilave edilmektedir.
Tart hamuru malzemeler
1. Un
2. Malt unu
3. Tereyağı
4. Yumurta
5. Soğuk su
6. Kırmızı toz gıda boyası
7. Sarı toz gıda boyası
Toprak kek için malzemeler;
1. Malt unu
2. Un
3. Sıvıyağ
4. Süt
5. Yumurta
6. Hamur kabartma tozu
7. Mercanköşk
8. Tuz
Peynir kreması için malzemeler;
1. Rama krema
2. Ekşi krema
3. Rokfor
4. Lime kabuğu rendesi
5. Beyaz ak biber
Duxell mantar için malzemeler;
1. Kestane mantarı
2. Biberiye
3. Kekik
4. Sarımsak
5. Tuz
6. Karabiber
Baby havuç için marinasyon;
1. Baby havuç
2. Zerdeçal
3. Üzüm pekmezi
4. Alıç sirkesi
Kök sebzeler
1. Baby kabak
Baby turp için marinasyon;
1. Baby turp
2. Bal
3. Elma sirkesi
4. Pembe biber
Süsleme için;
1. Mikrofilizler
Hindiba ile süslemek için marinasyon;
1. Hindiba
2. Zeytinyağı
3. Nar ekşisi
4. Lime zest
Rezene ile süslemek için marinasyon;
1. Rezene filizi
2. Zeytinyağı
3. Nar ekşisi
4. Lime zest
Tart hamuru için;
Un ve soğuk tereyağı karıştırıyoruz, içine çok az malt unu ekliyoruz, gıda boyalarını çok az miktarda yumurta ile çırparak istediğimiz rengi alana kadar karıştırıyoruz, karışımları birleştiriyoruz, dolapta dinlendirip, sonrasında üzerine bakliyat koyarak fırında pişiriyoruz.
Toprak kek için;
Tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbı içinde pişiriyoruz.
Peynir kreması için;
Kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırpıyoruz,
Ayrı bir kapta diğer malzemeleri birleştiriyoruz,
Krem şantinin kabarıklığı kaçmayacak şekilde yavaş yavaş peynir karışımı ile karıştırıyoruz.
Duxell mantar için;
Mantarları blender yardımı ile çok ufak parçalar haline getiriyoruz, suyunu çekiyoruz ve diğer malzemelerle birlikte tavaya koyup pişiriyoruz.
Baby havuç için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp havuçların dip kısımları dik gelecek şekilde marine ediyoruz
Baby trup için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp turpların yaprakları dışarda kalacak şekilde marine ediyoruz
Hindiba için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp hindibaların tamamı marinasyon edilecek şekilde marine ediyoruz
Hazırlanışı;
Tart hamurumuz hazır olunca ilk alt katmana, blenderdan toprak görünümü verdiğimiz kekimizden biraz koyuyoruz ve üzerine duxell mantar koyuyoruz. Onun üzerine biraz daha kek koyuyoruz, onun üzerine peynir kremasını koyuyoruz, Sebzelerimizi yerleştiriyoruz, üzerini kek ile kapatıp servis ediyoruz.
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