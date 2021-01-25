Malkara'da Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu
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Malkara'da Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu

25.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:42
Malkara'da Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu

Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Malkara'da kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Malkara'da kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Malkara Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aile Sağlığı Merkezleri'ne gelen kadınları, erken tanı, tarama ve tedavi konuları hakkında bilgilendirdi.

Mahalle ziyaretleri yaparak da bilgilendirme çalışması yapan sağlık ekipleri, kanserden korkulmaması ve erken teşhisin tedavide önemli rol oynadığını anlattı.

Sağlık ekipleri, kanserle mücadelede düzenli test ve kontrollerin yapılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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