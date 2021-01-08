Malkara'da Kovid-19 tedbirileri denetimi gerçekleştirildi

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı.

Denetimlerde esnaf ve vatandaşların maske taktıklarını, sosyal mesafeye uyduklarını belirten İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ilçe esnafı ve vatandaşlara teşekkür etti.

Malkara Zabıta Müdürlüğü Ekipleri de denetimlerde vatandaşa ve esnafa birer yedek maske verdi.

Malkara'nın daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir biçimde kalması için görev başında olan ekipler, korona virüsü denetimlerinin belirli bir plan dahilinde sıklıkla devam edeceğinin belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral