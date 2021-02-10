Malkara'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacak

Malkara Ticaret Borsası ile Malkara Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 145 tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç'a teslim etti.

Malkara Ticaret Borsası ile Malkara Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 145 tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç'a teslim etti.

Tabletlerin teslimi için Ticaret Borsası'nda tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saraç, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Önce 145 tableti öğrencilere dağıtacaklarını anlatan Saraç, yardımda bulunan kurumlara teşekkür etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ümran Bilgin ise öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine daha sağlıklı şekilde katılabilmeleri için tablet bağışında bulunduklarını ifade etti.

Törene Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral