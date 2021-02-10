Malkara'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malkara'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacak

10.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:32
Malkara'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacak

Malkara Ticaret Borsası ile Malkara Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 145 tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç'a teslim etti.

Malkara Ticaret Borsası ile Malkara Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 145 tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç'a teslim etti.

Tabletlerin teslimi için Ticaret Borsası'nda tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saraç, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Önce 145 tableti öğrencilere dağıtacaklarını anlatan Saraç, yardımda bulunan kurumlara teşekkür etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ümran Bilgin ise öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine daha sağlıklı şekilde katılabilmeleri için tablet bağışında bulunduklarını ifade etti.

Törene Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Selami Şahin Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malkara'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:34:48. #1.16#
title