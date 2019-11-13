Malignant Filmi
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Malignant Filmi

Malignant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Malignant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:58
Malignant Filmi

Testere, The Conjuring, , Death Silence, Fast and Furious 7, Aquaman gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi 'Malignant'ın oyuncu kadrosunda Annabelle Wallis, Maddie Hasson, , Jacqueline McKenzie, Ingrid Bisu gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: James Wan

Senaryo: James Wan, Ingrid Bisu

Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Ingrid Bisu, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White, George Young, Rachel Winfree, Paul Mabon

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Malignant

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 14.08.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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