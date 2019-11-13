Malignant Filmi
Malignant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Malignant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Testere, The Conjuring, Insidious, Death Silence, Fast and Furious 7, Aquaman gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi 'Malignant'ın oyuncu kadrosunda Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, Ingrid Bisu gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: James Wan
Senaryo: James Wan, Ingrid Bisu
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel, Ingrid Bisu, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White, George Young, Rachel Winfree, Paul Mabon
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Malignant
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 14.08.2020
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