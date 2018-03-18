Mali'deki Etnik Çatışmalar

Batı Afrika ülkesi Mali'nin güneyindeki Mopti bölgesinde, hasım Dogon ve Fulani kabileleri arasında barışın sağlandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, iki kabilenin temsilcileri, Sosyal Uyum ve Uzlaşma Bakanlığı himayesinde başkent Bamako'da bir araya geldi.

Dogon kabilesi temsilcisi Mamadou Togo, "Bütün kabile üyelerine ricada bulunuyorum silahlarını bırakıp provokasyondan uzak dursunlar." ifadesini kullandı.

Fulani kabilesi temsilcisi Abdoul Aziz Diallo da "Geldiğimde çok sinirliydim ama bu verimli görüşmeden sonra iki kabile arasında problem olmasını gerektiren önemli şeyler olmadığını gördüm. Asıl sorun provokasyona gelip birbirimizi öldürmemize sebep olanlar."diye konuştu.

Diallo, şimdi tek isteğinin, hükümetin bölgede güvenlik ve barışı sağlaması olduğunu ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Mopti bölgesinde bulunan Koro yerleşkesinde geçen günlerde Dogon ve Fulani kabileleri arasında arazi kavgası yaşanmış, 20 kişi hayatını kaybetmiş, birçok ev ateşe verilmişti.

Öte yandan aynı bölgede Haziran 2017'de iki grup arasında çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.