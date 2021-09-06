Mali'de köylülerin temiz su kuyusu sevinciMali'nin Segou şehrine bağlı Gradowere köyünde, Simavlı Uludağ ailesinin bağışı ile açtırılan temiz su...

- Mali'de köylülerin temiz su kuyusu sevinci Mali'nin Segou şehrine bağlı Gradowere köyünde, Simavlı Uludağ ailesinin bağışı ile açtırılan temiz su kuyusu, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Uludağ ailesinin bağışı ile Mali'nin Segou şehrine 253...