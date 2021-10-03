Mali'de bir barış gücü askeri öldürüldü - Haberler
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Mali'de bir barış gücü askeri öldürüldü

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Mali'de bir barış gücü askeri öldürüldü

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında bir barış gücü askeri öldü, 4 barış gücü askeri yaralandı.

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında bir barış gücü askeri öldü, 4 barış gücü askeri yaralandı.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSMA) yapılan açıklamada, Kidal bölgesinde barış gücü askerlerini taşıyan konvoya teröristlerce tuzaklanan patlayıcıyla saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Olayda bir barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği, 4 barış gücü askerinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Bugüne kadar 230'dan fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor. Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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