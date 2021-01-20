Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Hayatı ve biyografisi

20.01.2021 23:32 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:35
Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Hayatı ve biyografisi

Malhun Hatun veya Mala Hatun, Osmanlı Beyliğinini kurucusu Osman Gazi'nin ilk eşi olarak bilinmektedir. Osman Gazi'nin evlendiği ilk eşi olan Malhun Hatun, Orhan Gazi'nin annesidir. Osman Gazi'nin ilk eşi Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Hayatı ve biyografisi

Malhun Hatun, Osmanlı Beyliğinin kurucusu olan Osman Gazi'nin ilk eşidir. 1299 yılında Osmanlı Beyliğinini Söğüt ve Domaniç'te kuran Osman Gazi, Malhun Hatun ile 1280 yılında evlenmiştir. Bu evlililkten Osmanlı Devletinin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi dünyaya gelmiştir.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun Kasım 1326 yılında ölmüştür. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Râbi'a Bâlâ Hâtun

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? Hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 23:35:34. #1.14#
title