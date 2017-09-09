Malezya'nın Egzotik Lezzetleri İstanbul'da Tanıtıldı

Malezya'nın egzotik lezzetleri, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.



Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Vahab, etkinlikte, dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen yaklaşık 1 metre uzunluğa, 40 kilograma ulaşabilen jackfruit meyvesinin kesilişini uygulamalı olarak göstererek, meyveyi misafirlere ikram etti.



Konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Vahap, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda artış gösterdiğini bildirdi. Vahap, 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ise Malezya'nın egzotik meyveleri hakkında davetlileri bilgilendirdi. Kümeli, jackfruitin içeriği ile yaşlanmaya karşı tek başına bir savaşçı vazifesi gördüğünü söyledi.



İthalatçı firmalardan İdeal Tarım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Birincioğlu ise Türkiye'nin kendi yetiştirdiği meyveler dışında başka ülkelerde yetişen meyveler ve bunların bilinirliği konusunda son yıllarda önemli yol aldığını anlattı.



Birincioğlu, amaçlarının sağlık ve şifa açısından zengin tropikal meyveleri Türk halkıyla tanıştırmak olduğunu dile getirdi.



Etkinliğe çok sayıda ithalatçı, distribütör ve perakendeci katıldı.