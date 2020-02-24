Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti
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Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine başbakanlıktan istifa etti.

24.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:12
Malezya: Mahathir Muhammed başbakanlık görevinden istifa etti

Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.


Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı Istana Negara'ya gönderdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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