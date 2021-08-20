Malezya Kralı, İsmail Sabri Yaakob'u yeni başbakan olarak atadı

Malezya'da Kral Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa, İsmail Sabri Yaakob'u yeni başbakan olarak atadı.

Malezya'da Kral Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa, İsmail Sabri Yaakob'u yeni başbakan olarak atadı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin'in istifasını ardından Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa, İsmail Sabri Yaakob'u yeni başbakan olarak atadı. Yaakob, mecliste yapılacak oylamada toplam 220 milletvekilinden 114'inin oyunu alması durumunda Cumartesi günü yemin ederek görevine başlayacak.

Öte yandan, Malezya eski Başbakanı Muhyiddin Yassin, Malezya'da iktidar koalisyonunun en büyük partisi olan Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nden (UMNO) bazı milletvekillerinin desteğini çekmesinin ardından istifa etmişti. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı