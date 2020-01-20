Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi
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Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi

Malezya 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi. Plastik atıkların ülkeye 'yasa dışı' yollardan sokulduğu belirtildi.

20.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 07:46
Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi

150 konteyner atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi. Plastik atıkların ülkeye 'yasa dışı' yollardan sokulduğu belirtildi.


Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, söz konusu atıkların 150 konteynerde toplandığı batı kıyısındaki Penang eyaletine giderek geri gönderilme işlemini denetledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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