Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

GÜN BATIMINDA POZLAR VERDİ

Maldivler'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Sarıkaya, 9,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kumsalda çekilen fotoğraflarını "Ay'ı çok seven insanlara selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notuyla paylaştı. Sarıkaya'nın peş peşe paylaştığı pozlar kısa sürede 350 bine yakın beğeni aldı.

DOĞAL POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Sarıkaya'nın Instagram hesabından yayınladığı ıslak saç ve makyajsız pozu da sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Oyuncu doğal güzelliğiyle takipçilerini adeta mest etmişti.