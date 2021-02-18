Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı
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Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı

18.02.2021 08:34 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:38
Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı

İstanbul'un etkisi altına alan kardan kaçarak ünlü turizm merkezi Maldivler'e tatile giden Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sarı mini elbiseli pozlarını paylaştı.

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

GÜN BATIMINDA POZLAR VERDİ

Maldivler'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Sarıkaya, 9,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kumsalda çekilen fotoğraflarını "Ay'ı çok seven insanlara selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notuyla paylaştı. Sarıkaya'nın peş peşe paylaştığı pozlar kısa sürede 350 bine yakın beğeni aldı.

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı

DOĞAL POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Sarıkaya'nın Instagram hesabından yayınladığı ıslak saç ve makyajsız pozu da sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Oyuncu doğal güzelliğiyle takipçilerini adeta mest etmişti.

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı
Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, sahil kenarındaki pozlarıyla nispet yaptı
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