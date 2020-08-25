Malazgirt Zaferi nedir? Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı nasıldır? Malazgirt Zaferi anma törenleri?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malazgirt Zaferi nedir? Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı nasıldır? Malazgirt Zaferi anma törenleri?

Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı nasıldır? Malazgirt Zaferi hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Malazgirt Zaferi nedir? Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı nasıldır? Malazgirt Zaferi anma törenleri?
25.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:37

Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ve Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında geçen muharebeye Malazgirt Meydan Muharebesi denir. Peki Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü sebebiyle yapılan anma törenlerinde okunan Kızıl Elma marşı nasıldır? Kızıl Elma nedir?

KIZIL ELMA NEDİR?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için amacı simgeler.

KIZIL ELMA MARŞI

İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşının yer aldığı klibi, "Bizim için 'Kızıl Elma'? büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.

Malazgirt Zaferi nedir? Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı nasıldır? Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? Malazgirt Zaferi olayları nelerdir?

Kızıl Elma marşının sözleri şöyle:

"Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk'ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri/Vur ki inlesin zalimin sesi/Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt'te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt'te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri."

"KIZIL ELMA" MARŞI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlgili Haberler

17 Ağustos depremi şiddeti nedir? 17 Ağustos depreminde ölü ve yaralı sayısı ne? 17 Ağustos depremi hangi illerde hissedildi?
17 Ağustos depremi şiddeti nedir? 17 Ağustos depreminde ölü ve yaralı sayısı ne? 17 Ağustos depremi hangi illerde hissedildi?
Fortnite, FreeFortnite turnuvasını başlatıyor! FreeFortnite kupası nedir? Apple, Epic Games arasında sular durulmuyor
Fortnite, FreeFortnite turnuvasını başlatıyor! FreeFortnite kupası nedir? Apple, Epic Games arasında sular durulmuyor
Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma 74. bölüm izle!
Yasak Elma 75. bölüm 4. fragman yayınlandı! Yasak Elma 74. bölüm izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı Güncel
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Onur Saylak Deniz Akkaya
Spor Sinan Gümüş Sergen Yalçın Ronald Koeman Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Malazgirt Zaferi nedir? Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı nasıldır? Malazgirt Zaferi anma törenleri? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:40:22. #1.14#
title