Malazgirt Zaferi nedir? Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı nasıldır? Malazgirt Zaferi anma törenleri?

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Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ve Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında geçen muharebeye Malazgirt Meydan Muharebesi denir. Peki Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü sebebiyle yapılan anma törenlerinde okunan Kızıl Elma marşı nasıldır? Kızıl Elma nedir?

KIZIL ELMA NEDİR?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için amacı simgeler.

KIZIL ELMA MARŞI

İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşının yer aldığı klibi, "Bizim için 'Kızıl Elma'? büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.

Kızıl Elma marşının sözleri şöyle:

"Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk'ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri/Vur ki inlesin zalimin sesi/Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt'te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt'te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri."

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