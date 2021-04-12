Malazgirt'te ramazan hareketliliği yaşanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde ramazan ayı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde ramazan ayı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Bu gece ilk sahura kalkacak vatandaşların market, manav ve kasaplarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İlçe sakinlerinden Ercan Güven, ramazan hazırlıklarını tamamlamaya çalıştıklarını söyleyerek, esnafın ramazanda birçok üründe indirim yaparak kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Market sahibi Engin Sezen de ramazan öncesinde insanların eksiklerini tamamlamaya çalıştığını aktardı.

Ramazan ayında indirimlerle vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Sezen, ramazan ayında en çok tavuk, ile gıda malzemelerinin ilgi gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin