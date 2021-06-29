Malazgirt'te ortaokul öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK projeleri sergilendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan 15 proje TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan 15 proje TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Malazgirt'te bilim fuarı düzenlendi.

Fuarın açılışına katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, öğrencilerin resim, teknoloji, tasarım alanlarında hazırladığı 15 projeyi inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

Demirer, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Okul Müdürü Okan Yıldırım ise yarınların bilim adamlarını yetiştirirken, ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havasında paylaşmak istediklerini söyledi.

Eğitimi okulun dört duvarının dışına çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Yıldırım, uygulamayla elde edilen bilginin unutulmadığına dikkati çekti.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin