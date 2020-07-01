Malazgirt'te dolu tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı Muş'un Malazgirt ilçesi Bostankaya köyünde sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvan telef oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesi Bostankaya köyünde sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvan telef oldu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede etkili olan dolu nedeniyle 15 köyde bir çok tarlanın hasar gördüğünü söyledi.

ki tarlalarda hasar oluştuğunu söyledi.

Bostankaya köyünde sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

'Yaklaşık 15 köyümüzdeki çiftçimiz bu doğal afetten zarar gördü. Bostankaya köyümüzde ise yaklaşık 50 büyükbaş hayvan sel felaketinden dolayı telef oldu. Zararın boyutu çok yüksek. Tarım arazileri tamamıyla gitmiş. Ayrıca köydeki bir çok tarım ekipmanı da sel sularına kapılmış. Konuyu ilçe Kaymakamımız sayın Emre Yalçın'a ilettik. Kendisi konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. İlçe kaymakamlığımız tarafından görevlendirilecek hasar tespit komisyonuyla dolu yağışından etkilenen çiftçilerimizin mağduriyetleri yasal çerçeveler doğrultusunda giderilmeye çalışılacaktır. İnşallah mağduriyetler giderilecek. Sadece sap kalmış durumda bu tarlalarda. Gerek kaymakamlık yetkilileri gerekse oda başkanlığımız hep birlikte bu afet olayına el atıp, çiftçimize yardımcı olmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. "

Kızılay ve AFAD ekipleri Bostankaya köyünde dolu yağışı ve selden etkilenen vatandaşlarıa yardım eli uzattı.

Kaynak: AA