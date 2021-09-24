Malazgirt'te asfalt çalışması sürüyor

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde asfalt çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış öncesi yolları yenileyerek asfalta kavuşturduklarını söyledi.

İlçe merkezindeki ana yollarda çalışmaların tamamlandığını anlatan Altın, şunları kaydetti:

"Yüklenici firmamız şu an çevredeki yollarda sıcak asfalt çalışması yürütüyor. 8 kilometre sıcak asfalt çalışmalarımızı bitirdik. İlçe merkezinin ara yollarında da kilitli taş parke çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Yapacağımız çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun."