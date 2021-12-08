Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti - Haberler
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Pakize Özgen Ortaokulunu ziyaret etti.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Pakize Özgen Ortaokulunu ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulda alınan önlemleri kontrol eden Demirer, öğretmenlerle bir araya geldi.

Daha sonra sınıfları dolaşan Demirer, öğrencilere salgına karşı almaları gereken önlemlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Salgından korunmada aşınan önemine dikkati çeken Demirer, "Aşılarını olamayan anne ve babalarınız varsa onlara mutlaka aşı olmalarını söyleyin. Eğer bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak, büyüklerimizin aşı olması lazım. Sizlere de tavsiyem maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyun. Okuldan çıkıp evlerinize gider gitmez bir yere temas etmeden ellerimizi yıkayalım. Okullarımızın kapanmasını istemiyorsak, tedbirlere uymamız gerekiyor." diye konuştu.

Demirer'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kılıç eşlik etti.

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

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AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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