"Malazgirt 1071" filmi 13 Mart'ta vizyona girecek
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Malazgirt, Güncel

"Malazgirt 1071" filmi 13 Mart'ta vizyona girecek

Türklere Anadolu'yu vatan yapan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni beyaz perdeye taşıyan "Malazgirt 1071" filmi, 13 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

09.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:50

Türklere Anadolu'yu vatan yapan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni beyaz perdeye taşıyan "Malazgirt 1071" filmi, 13 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

TRT ortak yapımında sinemaseverlerle buluşacak filmde, başrolleri Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran paylaştı.

Senaryosunu Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini de Kalyoncu ile Bakar üstlendi.

Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 26 Ağustos 1071'de gerçekleşen ve Alp Arslan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşı işleyen filmin çekimleri, TRT ile 2506 Sinema ortak yapımında yedi haftada tamamlandı.

Aksiyon ve dram türündeki yapımda ayrıca Hasan Küçükçetin, Ulaş İnan Torun, Edip Zeydan, Mehmet Çelik, Ali Düşenkalkar, Soydan Soydaş, Orhan Kılıç, Bahattin Cüneyt Aksakal, Gökhan Güneş, Asela Demir, Seza Sözer, Volkan Cal, Büşra Asya Şahin ve Nez Demir rol aldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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