Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor
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Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor

Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın "Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim" sözlerinin apartman duvarında yer aldığı afiş, Malatyalılara usta oyuncuyu vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutturmuyor.

Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın "Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim" sözlerinin apartman duvarında yer aldığı afiş, Malatyalılara usta oyuncuyu vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutturmuyor.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'a hayranlık vefatının üstünden 21 yıl geçmesine rağmen bitmiyor. Sunal'ın memleketi olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde bulunan Yıldız Sitesi'nde bulunan bir apartmana usta oyuncunun "Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim" sözlerinin ve fotoğrafının yer aldığı afiş asıldı. Apartmanın dış cephesinde bulunan afiş, vatandaşların ilgi odağı olurken görenleri de gülümsetiyor. Afişi ilk kez görenler fotoğraf çekmeyi de unutmuyor.

"Kemal Sunal'ı hatırlamak için binanın duvarına fotoğrafını astırdık"

Afişin bulunduğu apartmanda yaşayan Eray Sezer, usta oyuncuyu hatırlamak için böyle bir afiş astıklarını ifade ederek, "Kemal Sunal'ı hatırlamak için binanın duvarına fotoğrafını astırdık. Herkes bakıp, en az 1 defa fotoğrafını çekiyor. Güzel oldu bence, birkaç ay oldu yaptıralı. Gören herkes bakıp, okuyor. Bu caddeden geçen herkes dönüp bakıyor. Güzel olmuş diyorlar.

Usta oyuncuya hayranlığını dile getiren apartman sakini Hatice Kömürel, "Kemal Sunal iyi bir insandı, güzel bir adamdı. Malatya'mızın gururuydu. Onun içinde duvarımıza fotoğrafını astık. Görenlerin dikkatini çekiyor. Ne zamandır var ama görenlerin hala ilgini çekiyor" ifadelerini kullandı.

"ilk kez gördüm, çok hoşuma gitti"

Kemal Sunal'ın çocuk yaşlarından itibaren hayranlıkla izlediğini belirten Velican Şen, "Kemal Sunal küçüklükten beri en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Bütün filmlerini her zaman severek izliyorum. Çok küçük yaşlardan beri büyük bir hayranlığım var kendisine. Yıllar geçmesine rağmen hale filmlerini izliyor olmam onun çok büyük bir usta olduğunu gösteriyor. Nurlar içinde uyusun Malatyalı olduğundan dolayı da gurur duyuyorum. Portresini bende ilk kez sizinle görüyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle değerlerin unutulmaması gerektiği inancındayım" diye konuştu. - MALATYA

Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor
Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor
Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor
Malatyalılar, Kemal Sunal'ı apartman duvarındaki bu afişle unutmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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