Malatyalı kuaför ve güzellik salonlarından tepki...Sağlık Müdürlüğü önünde protesto yaptılar
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Malatyalı kuaför ve güzellik salonlarından tepki...Sağlık Müdürlüğü önünde protesto yaptılar

Malatyalı kuaför ve güzellik salonlarından tepki...Sağlık Müdürlüğü önünde protesto yaptılar Malatya'da Sağlık İl Müdürlüğü'nün kentte 3 berberde korona virüs çıktığını açıklaması, kentteki kuaförleri ayaklandırdı.

Malatyalı kuaför ve güzellik salonlarından tepki...Sağlık Müdürlüğü önünde protesto yaptılar
18.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:22

Malatyalı kuaför ve güzellik salonlarından tepki...Sağlık Müdürlüğü önünde protesto yaptılar

MALATYA - Malatya'da Sağlık İl Müdürlüğü'nün kentte 3 berberde korona virüs çıktığını açıklaması, kentteki kuaförleri ayaklandırdı. İşlerinin kesildiğini ifade eden berber ve kuaförler, kullanmadıkları malzemeleri yere atarak kendilerinin hedef gösterildiğini söylediler.

Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'nin kentte yapılan korona testlerinde 3 berberin testinin pozitif çıkmasını açıklamasının ardından, berber ve kuaförler duruma tepki gösterdi. Pandemi sürecinde uzun süredir kapalı oldukların ve aldıkları yoğun tedbirlerle işyerlerini açtıklarını ifade eden kuaför ve güzellik merkezi işletmecileri, bu açıklamanın ardından işlerinin büyük kesintiye uğradığını söylediler.

Bu durumu protesto etmek için her mahalleden bir temsilcinin katıldığı eylemde kuaförler, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak kullanmadıkları malzemeleri yere attı. Burada kuaförler adına konuşan Erkan Aktaş, pandemi nedeniyle kalabalık bir eylem gerçekleştirmediklerini belirterek, "Yaklaşık bin 500 bayan ve erkek kuaförü, 6 bin çalışanı temsil ediyor. Tabi biz önce sağlıktan yanayız. Ama dünyanın ve Türkiye'nin hiç bir yerinde, bu hastalığa yakalanan, iyileşen, vefat eden hiç kimsenin mesleği hedef gösterilmedi. Bir tek il müdürümüz Recep Bentli, kuaförleri hedef gösterdi. Biz testlerimizi yaptırdık, sonuç negatif çıktı. Salonlarımızda bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Fakat müdürümüzün bizleri hedef gösterdiği için halk bizlere gelmekten korkar oldu. Maddi kaybı boş verin, umurumuzda değil ama akrabalarımız, arkadaşlarımız bile bizden kaçar oldu." dedi.

Berber ve kuaförlerin hedef tahtasına konduğu iddiasında bulunan Akdaş, "Bunca meslek dalı varken. neden kuaförler hedef tahtası yapıldı. ve insanlar bize virüslü gibi bakar oldu. Ailemiz bizden kaçar oldu. Biz para için toplanmadık. Müdürümüzün bu yanlıştan dönmesi lazım, tek isteğimiz bu. Biz kuaför ve berberler olarak sağlık çalışanlarını alkışlarken, destek verirken, il müdürümüz neden bize hastalıklı damgası vurdu. Talimatı veren kim bunu açıklanmasını istiyoruz. ve bu yanlıştan dönülsün. Biz hijyene uyuyoruz. Tek sıkıntımız bu." İfadelerine yer verdi.

Eylemin ardından berber ve kuaförler daha sonra yere bıraktıkları malzemeleri toplayarak çöp kutusuna attı.

Kaynak: İHA

Manşet

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