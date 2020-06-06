Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı Malatya'yı sallayan ve büyük paniğe neden olan 5.2 şiddetindeki depreme Yusuf Selami Çakaroğlu isimli din adamı canlı yayında yakalandı. Çakaroğlu, yayında "Her şey onun emriyle oluverir. 'Ol' der oluverir" dedikten sonra stüdyoda sallanmaya başladı.

Malatya'da hissedilen 5.2 şiddetindeki depreme Yusuf Selami Çakaroğlu, canlı yayında yakalandı. "HER ŞEY ONUN EMRİYLE OLUVERİR" Depremden saniyeler önce Allah'ın azametini anlatan Çakaroğlu "Her şey onun emriyle oluverir. 'Ol' der oluverir. Bitti" dedikten sonra bir anda sallanmaya başladı. BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI Bu sırada büyük şaşkınlık yaşayan Çakaraoğlu, önce kelimeyi tevhid, daha sonra da Kelimei Şehadet getirdi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.