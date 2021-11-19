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Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Haberler | Güncel

Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlarda yeni bir yaşam 20 Ocak 2020'de yaşanan 6.

MALATYA (İHA) - Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlarda yeni bir yaşam

MALATYA - 20 Ocak 2020'de yaşanan 6.8'lik Elazığ Sivrice depreminin ardından büyük hasarın meydana geldiği Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlarda yeni yaşamlar başladı. Evlerine taşınan depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Yaklaşık 22 ay önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'da aradan geçen süre zarfında binlerce yeni konut inşa edildi. Depremin hemen ardından bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan deprem konutlarının birçoğu tamamlanarak geçtiğimiz günlerde yapılan kura çekimi ile hak sahiplerine dağıtıldı. Malatya genelinde şuana kadar bin 750 adet konut ve köyevi depremzedelere teslim edilirken, bu sayı ise tapımı tamamlanan konutların da teslim edilmesi ile artacak.

Deprem sonrası inşaasına başlanılan ve kısa süre önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'ndeki konutlarda da yeni bir yaşam başladı. Yatılı Bölge Okulu yanın da inşa edilen 25 bloktaki 472 adet deprem konutuna yerleşen aileler, devletin en zor durumlarında yanlarında olduklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

TOKİ tarafından yaptırılan evlerin çok güzel olduğunu ve beğendiklerini belirten depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin hemen ertesi günü kendilerinin yanında olduğunu da söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Depremin ardından 22 ay sonra yeni evlerine taşınmanın da sevincini yaşayan depremzedeler, bu süreç zarfında da tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söylediler.

Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

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İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Son Dakika Haberleri

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