Malatya Valisi Baruş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları toplantısına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Koordinasyon Kurulları video konferans toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Mücadele Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve 81 ilin valisinin katılımıyla Kadına Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulları toplantısı video konferans sistemiyle eşzamanlı gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş'un da bulunduğu toplantıda İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, yapılacak çalışmaların ön plana çıkması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, kurumların sorumluluk alanlarına giren durumlarda üzerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri hususlarını konuşarak bundan sonra yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasının önemine dikkati çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mobil uygulamayı kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşların kullanmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması hususuna değindi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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