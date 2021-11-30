Malatya Uluslararası Film Festivali 10 Aralık'ta başlayacak

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Aralık'ta başlayacak 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki temasının, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine giren "Aslantepe" olarak belirlendiğini kaydetti.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Gürkan, sinemadaki şiddet unsurlarına da dikkati çekerek, senaryolarda yer alan şiddet sahnelerinin fiili olarak gündelik haberler e yansımasına üzüldüğünü dile getirdi.

Gürkan, 14 Aralık'ta sona erecek festivalin bu yılki temasının, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine giren "Aslantepe" olarak belirlendiğini açıkladı.

Toplantının onur konuğu oyuncu Oktay Kaynarca da film festivallerinin şehirlerinin değerini yükselttiğini ifade ederek, "Festivallerin yapıldığı şehirlere katkısı yadsınamaz bir gerçek. Malatya Film Festivali de başladığı günden itibaren ses getiren bir festival. Umarım bundan sonra daha büyüyerek, daha da renklenerek devam eder ve biz de elimizden gelen vermeye devam ederiz." diye konuştu.

Oyuncu Bennu Yıldırımlar ise bu yıl yarışmada jüri üyesi olarak bulunmaktan çok memnun olduğunu belirterek, "Sanatsız kalmayalım, festivalsiz kalmayalım, iyi insanlar hep beraber olsun ve güzel şeyler üretsin." dedi.

Festivalde bu yıl "Yaşam Boyu Onur Ödülü" oyuncular Selma Güneri ve Turgay Tanülkü, "Sinema Emek Ödülü" Işık Şefi Metin Devrim ve sanat yönetmeni Sırma Bradley, "Türk Sinemasına Katkı Ödülü" ise yapımcı Şükrü Avşar verildi.

10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin direktörlüğünü Haydar Işık üstlenirken, Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığını Murat Saraçoğlu, Belgesel Film Jüri Başkanlığını Coşkun Aral, Kısa Film Jüri Başkanlığını ise Hayri Çölaşan yapacak.

Festivale bu yıl 27 uzun metrajlı, 29 belgesel, 88 kısa film başvuru yaptı.

Ayrıca, Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yabancı ve yerli film seçkileri, iklim filmlerinin gösterimleri yanı sıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzurevi gösterimleri gibi etkinliklerle de 5 gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.

Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra, oyuncular Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Mert Turak, yönetmen Murat Saraçoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Günder ve sinemaseverler katıldı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

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