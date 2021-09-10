Malatya Turgut Özal Üniversitesi akupunktur eğitimi verilecek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT ) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı sertifikalı akupunktur eğitimi verilecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT ) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı sertifikalı akupunktur eğitimi verilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ekim'de başlayacak eğitim programı 5 ay sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversite Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut GETAT ile günümüzün modern tıbbının birbirini desteklediğini belirtti.

Karabulut, GETAT Uygulama Merkezinde ilgili yönetmelikle izin verilen yedi alanda uygulama yetkisi alarak ve hasta kabulüne başladıklarını bildirerek, "Bu uygulamalar akupunktur, fitoterapi, mezoterapi, proloterapi, apiterapi, hirudoterapi (sülük tedavisi) ve kupa (hacamat) uygulamasıdır. Bu uygulamalar bire bir hastane şartlarında, temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilerek ve en önemlisi alanında uzman personellerimiz tarafından büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir. Merkezimiz bünyesinde gerçekleştireceğimiz Sertifikalı Akupunktur Eğitimi ile de ülkemiz de GETAT'ın gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akupunktur Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu ise Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya'daki birçok üniversitede akupunktur kliniği bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu yöntem 1974 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Akupunktur uygulaması günümüzden en az 2000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu kadim bilgiye günümüzde 35 binden fazla bilimsel çalışma eklenmiştir. Akupunktur GETAT'ır amiral gemisi olarak ifade edilmektedir. Akupunktur tedavisi psikolojik durum değişikliği, bağımlılık tedavisinde özellikle sigara bırakma tedavisi, obezite, baş ağrılarında, fibromiyalji gibi kas ağrılarında, osteoartrit gibi eklem rahatsızlıklarında, astım, sinüzit ve alerjik rinit gibi solunum yolu hastalıklarında, uyku bozukluklarında, impotans ve erektil disfonksiyon gibi ürogenital hastalıklarda kullanılmaktadır. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş