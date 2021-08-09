Malatya temmuz ayında ihracatını yüzde 36 artırdı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kentin temmuz ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırarak 25 milyon 606 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kentin temmuz ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırarak 25 milyon 606 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, pandeminin izlerinin yavaş yavaş silindiğini ifade etti.

Öte yandan yaptıkları nitelikli yatırımların kent ihracatına güç kazandırdığını anlatan Sadıkoğlu, "İhracatımız, 2021 yılında artmaya devam ediyor. TİM'in verilerine göre, 2020 yılı temmuz ayında ilimizde 18 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2021 yılının temmuz ayında 25 milyon 606 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Yani geçen ay ihracatımız, geçen seneye göre yüzde 36 artmıştır. Ayrıca 2021 yılının 7 ayında Malatya'mızdan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 195 milyon 322 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Yıl sonunda ihracat rakamlarında daha fazla artış olacağını düşündüklerini aktaran Sadıkoğlu, oda olarak hazırladıkları ihracat belgesinde de ciddi bir artış yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş