MALATYA (AA) - Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında kentin tanıtılmasını koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla ilk toplantısını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan, sekretaryasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü Malatya Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Baruş, toplantıda, TGA'nın kuruluşu ve faaliyetlerinin Türk turizminin tanıtımı açısından önem taşıdığını belirterek, bu toplantıda temel konuların görüşüleceğini ve tanıtımı üzerinde yoğunlaşılacak konuların belirlendiğini ifade etti.

TGA Destinasyon Grubu Sorumlusu Mehmet Aydın Demir, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Mete Araz, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları Gökçe İnce ile Gülseren Atay, İl Tanıtım ve Geliştirme Programı başlığı altında sunum yaptı.

Sunumda, 81 ilin tanıtımının Kültür ve Turizm Bakanlığının vizyonuyla yapılacağı, bu tanıtımın illerde sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, bu yapılırken ilde tanıtım faaliyetlerinin paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayarak gerçekleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağına dikkati çekildi.

Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Cemal Noğay, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı adına Meclis Başkanı Hasan Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Rıdvan Budak, Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Malatya Fotoğraf ve Sinema Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği Başkanı (MAGTAD) Zeki Saygı ile Malatya Kültür Yaşam Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Türkmen Altaş katıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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