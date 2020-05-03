MALATYA-Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Malatya'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Malatya'da karantinaya alındıSUUDİ Arabistan'dan özel uçakla Malatya'ya getirilen 170 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Malatya'da karantinaya alındı

SUUDİ Arabistan'dan özel uçakla Malatya'ya getirilen 170 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının ardından Suudi Arabistan'da yaşayan 170 Türk vatandaşı, alınan tahliye kararı sonrası özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'na inen uçaktaki 170 kişi, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Battalgazi Yurdu'na getirildi. Salgına karşı tedbir alınan yurtta dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 170 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları; Valilik, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları, kentteki 14 günlük karantina sonrası sağlık problemi olmaması durumunda memleketlerine gönderilecek.

Kaynak: DHA