MALATYA Son koronavirüs hastalarının taburcu edildiği hastanede kutlama Son koronavirüs hastalarının taburcu edildiği hastanede kutlamaMalatya'da, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören son 2 koronavirüs hastası iyileşip taburcu olunca, hastane bahçesinde şenlik havasında tören düzenlendi.

Son koronavirüs hastalarının taburcu edildiği hastanede kutlama

Malatya'da, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören son 2 koronavirüs hastası iyileşip taburcu olunca, hastane bahçesinde şenlik havasında tören düzenlendi. Hastane yeni vaka olmadığı için 1 Haziran itibariyle poliklinik hizmeti vermeye başlayacak.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Mart ayından bu yana pandemi hastanesi olarak hizmet verdi. Salgın sürecinde şimdiye kadar 164 hastanın iyileşip taburcu olduğu hastanede, son 2 hastanın da taburcu edilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Hastaların çiçeklerle uğurlanmasının ardından hastane çalışanları kırmızı beyaz balonları 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Hastane yeni vaka olmadığı için 1 Haziran itibariyle poliklinik hizmeti vermeye başlayacak.

'BAŞHEKİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ'

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erhan Berk, hastanenin tüm çalışanlarına 2 aylık sürede göstermiş oldukları fedakarlık için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"2 aydır sizlerin elleriyle 164 hastamıza şifa vermiş olduk. Bugün son 2 hastamızı koronavirüsten dolayı taburcu ediyoruz. Son hastamızı göndermiş olmamız bu işin bittiği anlamına gelmiyor. Bu süreçte hem sağlık personeli, hem hasta yakını olarak duyarlı hizmet vererek, kahramanlaşan sağlık çalışanlarımıza teşekkür tüm toplum vicdanının borcudur. Sağlık çalışanları olarak bizler de Malatya halkına sabırları ve kurallara uymakta gösterdikleri kararlılıkları için teşekkür ediyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçiş yaptığımız bu dönemde aynı hassasiyeti sergilemeye devam etmelerini istiyoruz. Hastanemiz 1 Haziran tarihi itibariyle poliklinik hizmeti vermeye başlayacaktır. Bu süreçte hem hastalarımızın hem de çalışanlarımızı sağlıklarını korumak için aldığımız bazı tedbirleri paylaşmak istiyor ve halkımızın da bu tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Hastanemize mutlaka randevu alarak gelmenizi ve randevu saatinizden kısa bir süre önce hastanede olmanızı, tetkik, muayene işlemlerinizi tamamlayıp, en kısa sürede hastaneden ayrılmasını istiyoruz. Bu tedbirle hastanede yoğunluk, kalabalık ve kuyruklar oluşmayacak, sosyal mesafe kuralları da sağlanmış olacaktır. Mutlaka maskelerinizi takmanız gerekmektedir, kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Hastaneye mümkün olduğunda refakatçi olmadan geliniz, böylece kalabalıkları ve olası bulaş riskini önlemiş oluruz. İşlemleriniz yapılırken sosyal mesafeyi korumaya mümkün olduğunda özen gösteriniz."

Kaynak: DHA