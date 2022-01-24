Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Yoğun kar nedeniyle kapatılan Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
MALATYA (AA) - Yoğun kar nedeniyle kapatılan Malatya- Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün çift yönlü trafiğe kapanan Malatya-Sivas kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Kara yolunda zincirli araçların geçişine izin veriliyor.
Kontrollü ulaşıma açılan kara yolunda, kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri