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Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel

Yoğun kar nedeniyle kapatılan Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

MALATYA (AA) - Yoğun kar nedeniyle kapatılan Malatya- Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün çift yönlü trafiğe kapanan Malatya-Sivas kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kara yolunda zincirli araçların geçişine izin veriliyor.

Kontrollü ulaşıma açılan kara yolunda, kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri

Malatya, Sivas, kar, Güncel, Haber

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