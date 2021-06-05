Malatya Millet Bahçesi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

Malatya Millet Bahçesi'nde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Malatya Millet Bahçesi'nde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının organizasyonunda ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Artan nüfusla birlikte çevre sorunlarının her geçen gün arttığını ve çevreyi koruma konusunda her kese görevler düştüğünü aktaran Alan, "Havamızı, suyumuzu, toprağımızı korumamız lazım. Mesai gözetmeksizin sahada denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen etkinlikte katılımcılara bir takım hediyeler dağıtıyoruz. Çevre müfettişlerini eğitiyoruz, sahada nasıl görev yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Tişört ve şapka dağıtıyoruz. Çocuklar bol bol eğleniyor." diye konuştu.

Alan'ın konuşmasının ardından katılımcılar animasyon ekibinin gösterisini izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş