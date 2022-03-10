Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden Malatya Gastronomisine Katkı

MALATYA (Bültenler) - İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar,Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, İl Gençlik Koordinatörü Vaize Feyza Uçar ve öğrenciler katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, gelenekten geleceğe kapsamında yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu söyleyerek, " Bu adetlerimizin gençlerimizle birlikte yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması çok önemli bir hadisedir. Bundan dolayı da yapılan çalışmayı önemsiyoruz, katkı sağlayan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı hasan Batar, Malatya'nın bugünlerde gastronomi konusunda büyük bir çalışma içinde olduğunu vurgulayarak, " Bu çalışmamızın da gastronomi anlamında şehrimize büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Ama en çok katma değerin il dışından gelen ve bugün burada bizimle bir arada olan gençlerimize olacağı muhakkaktır" dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Saliha Bulut, geçmişten geleceğe Malatya kültürünü aktarmak adına yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Üniversiteli gençlerimizi bu anlamda kültür elçileri olarak görüyoruz" dedi.

İl Gençlik Koordinatörü Vaize Feyza Uçar, gençlere hemilmi ve bilgi anlamda, hem de hayata dair bilgi ve tecrübelerinin artması adına destek vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Malatya yemeklerinden biri olan gözleme yemeğini Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Nazife Yeniceli öğrencilerle birlikte yaptılar.

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