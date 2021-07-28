Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'den "aşı olun" çağrısı Açıklaması
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Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'den "aşı olun" çağrısı Açıklaması

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'den 'aşı olun' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bitirecek tek silahın aşı olduğunu bildirdi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bitirecek tek silahın aşı olduğunu bildirdi.

Bentli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara "aşı olun" çağrısında bulundu.

Recep Bentli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınını bitirecek tek silah aşıdır. Sevdiklerinizin hayatını düşünün ve aşınızı olun. Klinik çalışmalar ve mevcut uygulamalar aşı sonrası ciddi bir yan etki olmadığını göstermiştir. Nadiren kol ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi geçici ve hafif semptomlar görülebilmektedir. Aşı oranı yüksek olan ülkelerde Delta varyantı başta olmak üzere koronavirüse bağlı yoğun bakıma yatış ve vefat sayılarında çok ciddi azalma görülmüştür. Aşı, koronavirüs hastalığının ağır geçmesini önlemektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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