Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü
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Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü

07.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:16

Malatya eski belediye başkanlarından Avukat Seyhan Semercioğlu, yeni tip koronavirüs hastalığından vefat etti.

Anavatan Partisi'nden seçilen ve 1984- 1989 yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürüten 74 yaşındaki Seyhan Semercioğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Belediye başkanlığı döneminin sona ermesinin ardından avukatlık görevine devam eden Semercioğlu'nun Covid-19'dan vefat ettiği kaydedildi.

Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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